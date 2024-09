El Rosario, municipio que visitó AMLO en su última gira

En su última gira de trabajo, el mandatario confió “en que pronto las cosas vuelvan a la calma en el estado”. Cortesía

Este sábado, el presidente Andrés Manuel López Obrador asistió al municipio de El Rosario, Sinaloa, para inaugurar la zona de riego de la presa Santa María, como parte de su última gira de trabajo de fin de semana.

El mandatario estuvo acompañado por la presidenta electa, Claudia Sheinbaum, quien portará la banda presidencial el próximo 1º de octubre.

Aunado a ello, López Obrador señaló que de esta misma manera se pondrá orden en el país, pero en materia de seguridad pública principalmente, atendiendo las causas que originan la violencia en México.

De acuerdo con el secretario de Turismo, El Rosario ha sido reconocido como Pueblo Mágico gracias a su vasta riqueza histórica que se remonta a más de tres siglos. Fundado en 1655 como un asentamiento minero, este pueblo alcanzó su mayor esplendor económico y político durante el siglo XVIII. A poca distancia de allí, en Chametla, es posible explorar un importante sitio ceremonial indígena.

Rosario está ubicado en el sur del estado de Sinaloa. Limita al norte con los municipios de Mazatlán, Concordia y el estado de Durango; al este, con Durango y Nayarit; al sur, con Escuinapa; y al oeste, con el Océano Pacífico.

Sheinbaum terminará de poner orden en el país

Así también, aseguró este sábado, cuando su sucesora, Claudia Sheinbaum Pardo, tome posesión de su cargo, “va a terminar de poner orden” en el país.

“Dicen los conservadores que soy radical, no, soy moderado, soy hasta fresa en comparación con la presidenta. Ella va a terminar de poner orden en todo el país”, afirmó el mandatario.

Posteriormente, López Obrador reiteró su rechazo a que se abra la puerta a que gobiernos extranjeros intervengan en asuntos de seguridad nacional. “Nosotros vamos a resolver aquí nuestros problemas, no queremos que vengan de fuera, porque qué garantía, a cualquiera lo pueden catalogar de terrorista y se meten con sus ejércitos, México es un país libre y soberano”.

Confió “en que pronto las cosas vuelvan a la calma, porque durante todo el gobierno no tuvimos ningún problema, fue en estos últimos días, en estos últimos meses, por una decisión que no fue correcta, que se fraguó en el extranjero, por eso no aceptamos nosotros el injerencismo, no somos colonia”, declaró López Obrador.

Reiteró que Sheinbaum “pondrá orden” y dijo que ya lo ha dejado ver en el extranjero, con su decisión de no invitar al rey Felipe VI de España a la ceremonia en la que asumirá el cargo de Presidenta Constitucional.

“Pongo este ejemplo, te lo digo a ti puerta, para que me escuches tú, ventana, no se vayan a confundir, porque va a seguir habiendo orden, va a seguir atendiéndose la paz, atendiéndose las causas que originan la violencia, va a seguir esa política”, concluyó.

Reportan ocho muertos por paso de John en Guerrero

Andrés Manuel López Obrador reportó este sábado la muerte de ocho personas en Guerrero, debido a los derrumbes ocasionados por las lluvias generadas por el huracán John.

En sus redes sociales, el jefe del Ejecutivo federal destacó que las Fuerzas Armadas rescataron a muchas familias que quedaron aisladas en sus viviendas por las inundaciones en Acapulco.

Resaltó que el agua ya está bajando y que continuará la ayuda a los damnificados; “nunca dejamos solos a quienes nos necesitan”.

“Esta primera etapa nos permitió salvar vidas y solo lamentamos la pérdida de ocho personas debido a derrumbes por las intensas lluvias”.

El mandatario federal indicó que se han instalados albergues, cocinas y se distribuyen despensas.

“Afortunadamente ya está bajando el agua y continuará la ayuda a los damnificados. Lo mismo en la Costa Chica, Montaña y la Costa Grande. Nunca dejamos solos a quienes nos necesitan”, escribió.