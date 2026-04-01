El sarampión va claramente a la baja

El subsecretario de Integración Sectorial y Desarrollo de la Secretaría de Salud, Eduardo Clark García Dobarganes, informó que la estrategia nacional de vacunación contra el sarampión ha permitido reducir la velocidad de transmisión del virus en todo el país, tras la aplicación de 17.2 millones de dosis en siete semanas.

Durante la presentación del informe sanitario, el funcionario subrayó que la vacuna es la medida “más eficiente, segura y efectiva” para contener el sarampión, tanto en México como a nivel mundial.

Recordó que la campaña masiva inició la semana del 7 de febrero, con una aplicación inicial de 1.7 millones de biológicos, alcanzando en su punto más alto hasta 3.4 millones de dosis en una sola semana.

Clark destacó que, gracias a este esfuerzo coordinado entre autoridades federales y estatales, así como instituciones públicas de salud, la transmisión del virus acumula al menos cuatro semanas consecutivas a la baja en las 32 entidades federativas.

Llamado a la vacunación

En el arranque de la jornada nacional se estableció una meta de 25 millones de vacunas aplicadas durante el periodo de intensificación.

A la fecha, dijo, se reporta un avance de 17.2 millones, lo que coloca a las autoridades “alineadas” para cumplir el objetivo.

En cuanto a la cobertura, hizo un llamado especial a madres, padres y tutores de niñas y niños de seis meses a 12 años para verificar sus esquemas de vacunación.

Precisó que quienes no hayan recibido ninguna dosis deben acudir de inmediato.

Confirman nuevos casos en municipio indígena

Así también, la Secretaría de Salud confirmó nuevos casos de sarampión asociados al brote registrado en el municipio indígena de Coatetelco, como parte del seguimiento epidemiológico permanente en la zona. Morelos registra en este año 25 casos.

Hasta este martes el sector Salud lleva identificados dos casos correspondientes a un menor de un año siete meses y otro de once meses de edad, ambos residentes de la localidad y sin antecedente de vacunación.

También confirmó los contagios de seis personas: cinco mujeres de 32, 21, 16, 24 y 43 años, así como un hombre de 23 años de edad. Todas residen en Coatetelco y no cuentan con antecedente vacunal.