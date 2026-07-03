El T-MEC tendrá revisiones anuales: Claudia Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo destacó que el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) se mantiene hasta el 2036, con revisiones anuales en las que, aseguró, se continuará buscando las mejores condiciones para el país, además de que se impulsará la producción de contenidos nacionales.

“Es muy importante, el tratado se mantiene hasta 2036. En cualquier momento los tres gobiernos pueden decir: ‘se prolongan otros 16 años’. En estos 10 años siguientes y las revisiones anuales, son revisiones que tienen que ver con esta visión de los Estados Unidos de mayor proteccionismo. Y nosotros estamos buscando la mejor de las condiciones para nuestro país y poder contribuir para fortalecer el contenido regional y disminuir el contenido que viene de otras partes del mundo. Y hay certidumbre en la inversión”, puntualizó.

La jefa del Ejecutivo federal destacó que el peso se mantiene fuerte frente al dólar, por lo que hay certidumbre para las inversiones y en la economía mexicana.

Revisar informe de ASF

En conferencia de prensa, la mandataria dijo además que se debe revisar con detalle el informe de la Cuenta Pública 2025 presentado por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), luego de que el órgano fiscalizador informó sobre presuntas irregularidades por más de 600 millones de pesos e interpuso 21 denuncias penales ante la Fiscalía General de la República (FGR).

Señaló que el auditor superior cuenta con las facultades legales para presentar denuncias derivadas de la reforma impulsada por el propio titular de la ASF y aprobada por el Congreso de la Unión.

“El auditor al Congreso tiene esas facultades para enviar una iniciativa y fue aprobada por el Congreso, la iniciativa que planteó el nuevo auditor de la Federación. Hay que recordar que fue elegido por unanimidad por todos los partidos políticos”, expresó.

Es seguro visitar México

Y ante la alerta de viaje que emitió el gobierno de Reino Unido para sus ciudadanos por los riegos por aglomeraciones y robos durante las celebraciones ante el próximo partido México contra Inglaterra, la presidenta afirmó que es seguro visitar nuestro país.

Destacó que el gobierno de la Ciudad de México ha anunciado diversas medidas de seguridad, tras el fallecimiento de cuatro personas el pasado martes.

Al llamar a la afición a actuar de forma responsable y evitar exceso de alcohol, la mandataria indicó que su gobierno mantiene contacto con el gobierno capitalino por si necesita apoyo.

“Es seguro visitar el país, no tiene ningún problema. Desde el Gobierno de la Ciudad de México están tomando algunas medidas para poner más pantallas a lo largo de todo Reforma para que no haya congregación de las personas en ciertos lugares, sino que pueda dispersarse a lo largo de todo Paseo de la Reforma.

«Pero es seguro viajar a México no tiene ningún problema. Lo hemos visto a lo largo de toda la Copa Mundial”.

Demanda por autos Olinia

En otro tema, Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que hay mucha demanda de gobiernos estatales y de ciudadanos por adquirir en un futuro un Olinia, el vehículo eléctrico impulsado por el Gobierno Federal.

La mandataria recordó que, en este momento, Olinia se encuentra en la fase de producción del vehículo en donde se busca que haya inversión mixta y en donde no solo sea el Estado mexicano, sino que también haya inversión de empresas automotrices privadas.