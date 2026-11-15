El trabajo de los adultos mayores

Está aumentando el número de adultos mayores que se reincorporan al mercado laboral. De acuerdo con el Inegi, 6.8 millones de personas con 60 años y más entre abril y junio del presente año se encontraban con trabajo, lo que representa un incremento de 251 mil por arriba del mismo periodo de 2025.

Estas cifras reflejan que 1 de cada 4 personas mayores de 65 años siguen trabajando en este país, reincorporándose al mercado laboral para complementar sus ingresos económicos, independientemente de los programas de apoyo que existen para este sector de la población.

Las y los adultos mayores fueron quienes construyeron el México moderno. Con su trabajo, el motor del país nunca se detuvo y como se puede constatar, muchas y muchos adultos mayores siguen siendo productivos, cada quien en su propia circunstancia, pero finalmente aportando sus conocimientos y experiencia en el ámbito laboral.

Ante esta situación, no se puede olvidar que los adultos mayores desean vivir esta etapa con salud, independencia, oportunidades, pero lo más importante, con pleno reconocimiento de sus derechos.

Y algo que debe cambiar es el marco legal para mejorar las condiciones laborales de las personas mayores, por lo que los legisladores propondrán se establezca una jornada de 35 horas sin reducción salarial ni pérdida de prestaciones para personas de 60 años o más, con protección del salario y conservación de sus prestaciones, propuesta que será presentada para discusión en el marco de la Jornada Nacional por los Derechos de las Personas Adultas Mayores que se realizará en el Senado de la República.

Se proponen así, reformas a la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, la Ley Federal del Trabajo y la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, con el objetivo de que las personas mayores que decidan o necesiten continuar trabajando, cuenten con mejores condiciones, como es que tengan una jornada laboral especial que se distribuiría en un máximo de siete horas diarias durante cinco días, con dos días de descanso pagados.

De esta manera se reconocería como jornada completa para efectos laborales, sin recortes por la reducción de horario en el salario ordinario, prestaciones o antigüedad, y con seguridad social conforme al régimen correspondiente.

Es obligación de los legisladores adaptar en la ley la situación laboral de los adultos mayores. No se puede olvidar que con su trabajo formaron parte de la construcción del país por lo que es un acto de justicia social reconocerles su contribución, defendiendo su situación laboral para prevenir discriminación por edad y promover condiciones de trabajo adecuadas.

Como lo reflejan las cifras oficiales, los apoyos de los programas sociales ya no son suficientes y seguirá aumentando el número de personas adultas mayores que se reincorporen al mercado laboral, por lo que se debe asegurarles un marco legal que los proteja y permita sigan siendo parte de la población económicamente activa de nuestro país, dignificando sus condiciones laborales, porque aún tienen mucho que contribuir a México.