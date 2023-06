El trabajo infantil: ¿lo ignoramos o lo enfrentamos?

El trabajo infantil es complicado por las diversas realidades que lo caracterizan, los contextos múltiples en los que se presenta, las diferentes causas que lo ocasionan y los distintos conceptos sociales que se tienen respecto a este.Esta realidad es compleja, pero no por ello se debe dejarla de lado. Save the Children cree que lo más oportuno, es observar desde diversos puntos de vista y en sus contextos específicos; de esta manera es posible identificar y visibilizar, desde una perspectiva multicausal, situaciones y condiciones que ponen a niñas, niños y adolescentes en riesgo de ingresar a trabajar prematuramente.En ese sentido, esta organización se dio a la tarea de realizar una investigación que va desde lo general a lo particular. Esta investigación dio como resultado un Atlas de Riesgo por Trabajo Infantil.Lo primero que hicieron fue visibilizar las condiciones de cada entorno que representan riesgos para que el trabajo infantil suceda. A partir de esta claridad, se dan a la tarea de proporcionar sugerencias para políticas públicas, estrategias y acciones que logren enmendar las condiciones inapropiadas con las que crecen millones de niñas, niños y adolescentes.A pesar de que algunos estados tienen un menor riesgo de trabajo infantil que otros, el Atlas de Trabajo Infantil demuestra que todos los estados tienen factores que propician la incorporación de niñas y niños en los mercados de trabajo.La mayoría de las niñas, niños y adolescentes que trabajan en México comenzaron entre los seis y ocho años, una etapa en la que habría que concentrarse en su desarrollo físico, educativo, físico y emocional.Hay trabajadores infantiles en el campo y en la ciudad, en actividades formales e informales, en ámbitos paralegales e ilegales, con niñas, niños y adolescentes que no estudian y que están en completo desamparo.Hay que empezar por hacer consciente que todos, gobierno, empresas y sociedad civil, necesitan desarrollar respuestas que vayan más allá del discurso.El Atlas de Trabajo Infantil es un primer paso para entender, una herramienta que también busca hacer un llamado para que la niñez en el país sea libre de trabajo. Hay que dejar de ignorar esta problemática y empezar a enfrentarla con acciones claras.