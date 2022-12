El Tren Maya deberá estar terminado el próximo año

El Ejecutivo federal refrendó su compromiso de que haya tren desde la frontera con Guatemala hasta Veracruz. Cortesía

México.- En gira de trabajo por el estado de Veracruz, el presidente recordó que le restan 22 meses para concluir su gestión, dijo —con una sonrisa— que "hoy termina noviembre, bendito mes que empieza con Todos Santos y termina con san Andrés, eso decía mi padre que era veracruzano".

Con menos de dos años para acabar su gobierno, ponderó que al menos 70 de las 100 acciones que planteó su administración ya están "encaminadas", como las pensiones para adultos mayores, los Bancos del Bienestar o el aeropuerto Felipe Ángeles, pero "¿qué me preocupa y me ocupa de los 110 planeamientos? Pues, el Tren Maya lo tenemos que terminar, porque no son tamalitos de chipilín, son mil 554 kilómetros, es la obra ferroviaria más grande del mundo, y ahí vamos, y a más tardar a finales del año próximo tiene que estar terminado".