El Tren Maya deberá estar terminado el próximo año

En gira de trabajo por el estado de Veracruz, el presidente recordó que le restan 22 meses para concluir su gestión, dijo —con una sonrisa— que “hoy termina noviembre, bendito mes que empieza con Todos Santos y termina con san Andrés, eso decía mi padre que era veracruzano”.

Con menos de dos años para acabar su gobierno, ponderó que al menos 70 de las 100 acciones que planteó su administración ya están “encaminadas”, como las pensiones para adultos mayores, los Bancos del Bienestar o el aeropuerto Felipe Ángeles, pero “¿qué me preocupa y me ocupa de los 110 planeamientos? Pues, el Tren Maya lo tenemos que terminar, porque no son tamalitos de chipilín, son mil 554 kilómetros, es la obra ferroviaria más grande del mundo, y ahí vamos, y a más tardar a finales del año próximo tiene que estar terminado”.

En el marco de esta gira, el Ejecutivo federal refrendó su compromiso de que haya tren desde la frontera con Guatemala hasta Veracruz, para lo cual parte del trayecto será con el tren que ya existe. “Es un pendiente, estoy metido y va a salir”, sostuvo.

En esta visita al estado de Veracruz el presidente Andrés Manuel López Obrador aseveró que uno de los principales objetivos que quiere concretar es garantizar una atención de salud de calidad. Aunque hay presupuesto para ello, añadió: “¿Dónde tenemos dificultad? En los médicos”.

En este sentido, López Obrador explicó que se ha complicado la contratación porque no se formaron los suficientes debido al abandono en sexenios pasados, por lo que “ahora resulta que no tenemos los médicos generales, y peor, no tenemos los especialistas. Tenemos hospitales infantiles, pero no hay [la cantidad de] pediatras que se requiere. Ese es el gran desafío, el gran reto, que no nos falten los médicos, las enfermeras, los enfermeros, los especialistas, y saben lo vamos a lograr, me canso ganso, no sé cómo, todavía estoy pensando”, manifestó.

Momentos antes, el director general del IMSS, Zoé Robledo, reconoció que no es fácil para un Gobierno Estatal transferir el sector salud a la administración federal, pero afirmó que es el mejor paso para avanzar en este renglón.

Analiza aumento de salario a médicos especialistas

Y pese a las convocatorias nacionales e internacionales, el presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció que la falta de médicos especialistas sigue siendo un problema y un desafío para su gobierno, por lo que una de las propuestas que se analizan para que se animen a sumarse al sistema de salud pública es aumentarles el salario.

Al retomar su frase: “Me canso ganso”, el mandatario federal manifestó que “no sé cómo”, asegurando que se resolverá el déficit de médicos especialistas en nuestro país.

El jefe del Ejecutivo federal señaló que se busca garantizar la atención médica las 24 horas, los siete días de la semana.