Abogado de Lozoya pide enjuiciar a EPN

México.- La defensa del ex director de Pemex, Emilio Lozoya, aseguró que su cliente no será llevado a juicio por los casos de Agronitrogenados y Odebrecht, pero deberá rendir cuentas el ex presidente Enrique Peña Nieto.

"Ese juicio no va a suceder para Emilio Lozoya, va a suceder para quienes sometieron los recursos naturales del Estado mexicano a agencias internacionales, comenzando por el ex presidente de la República, Enrique Peña Nieto y su gabinete que comandaba el aparato del poder corruptor, ellos son los que deben responder ante los jueces", señaló.