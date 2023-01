Avala Sheinbaum que Monreal sea "corcholata"

"Yo no tengo problema; al contrario, qué bueno que se le invite a todos los que deseen", dijo Sheinbaum. Cortesía

México.- La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, aseguró que no tiene problema que se sume a las "corcholatas" presidenciales el senador y líder de la bancada de Morena, Ricardo Monreal, así como el diputado federal, Gerardo Fernández Noroña y que incluso pueden hacer conferencias en la Ciudad de México.

"Me parece muy bien, todos saben que podemos tener diferencias; por ejemplo, recientemente Ricardo (Monreal) votó en contra de la resolución de la reforma electoral, por supuesto se respeta, pero no estoy de acuerdo, pero eso no quiera decir que piense que Ricardo Monreal va a dejar Morena; me quito la cachucha de la jefa de Gobierno, hablo un poco como ciudadana cuando uno habla de unidad, uno debe actuar como consecuencia", aseguró.