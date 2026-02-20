Elba Esther debe pagar 19 mdp en ISR

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) rechazó revisar un amparo promovido por la exdirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Elba Esther Gordillo Morales, contra del pago de 19.2 millones de pesos por concepto de Impuesto sobre la Renta (ISR) correspondiente a los años 2008 y 2009.

No analizarán asunto

En su sesión del martes, el pleno encabezado por el ministro Hugo Aguilar Ortiz determinó no analizar el asunto, toda vez que no hay cuestiones de constitucionalidad que resolver, dado que el argumento de Gordillo Morales es que dichos gastos los realizó como parte del ejercicio de su puesto en el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, lo cual no pudo comprobar con ningún documento.

La exlideresa magisterial impugnó dicho adeudo fiscal, primero ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA), y luego vía amparo, caso que llegó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Ambas instancias avalaron que la autoridad fiscal sí puede considerar que los depósitos en una de las cuentas bancarias de la exdirigente, y los pagos efectuados a tarjetas de crédito y servicios a su nombre, deben contabilizarse como parte de sus ingresos.

Cabe destacar que durante la sesión, la ministra Lenia Batres Guadarrama informó de la ratificación del desistimiento de la empresa Total Play Telecomunicaciones, S.A. de C.V., del amparo con el que combatía el pago de un crédito fiscal por 645.7 millones de pesos, con lo cual queda firme la sentencia que la obliga a liquidar su adeudo.