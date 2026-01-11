Elección extraordinaria en Tamiahua por nulidad

Autoridades electorales de Veracruz arrancaron el proceso electoral extraordinario del municipio de Tamiahua, cuya elección pasada fue anulada.

El Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz (OPLE Veracruz) instaló el Proceso Electoral Local Extraordinario y aprobó el Plan y Calendario Integral de dicha elección extraordinaria que deberá celebrarse el 29 de marzo.

Y es que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación declaró la nulidad de la elección municipal de Tamiahua (asentado en el norte de Veracruz) al considerar como “grave” el rebase de topes de gastos de campaña de la candidata ganadora del PVEM, Citlali Medellín.

Ante ello, el Congreso del Estado nombró a integrantes de un Concejo Municipal y convocó a elecciones extraordinarias, las cuales deberán llevarse a cabo el 29 de marzo y las autoridades electas iniciarán funciones el 1 de junio de 2026 y concluirán el 31 de diciembre de 2029.