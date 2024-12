El presidente del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, advirtió que la elección del Poder Judicial podría “bañarse de sangre” como consecuencia de la violencia que padece el país, como ocurrió en el proceso electoral pasado, en el que ejecutaron a más de un centenar de candidatos.

En conferencia de prensa, el senador recordó que durante la elección presidencial pasada hubo más de mil ataques contra candidatos.

Ante el clima de violencia que existe en el país, demandó que se cancele la elección judicial programada para el próximo 1 de junio.

“Ahora, imagínate esa es la pregunta, ¿cuántos jueces, juezas, magistradas, magistrados, ministras van a asesinar? ¿Cuántos? ¿Cómo le van a hacer? Ese procedimiento que están haciendo no solo es fuera de todo lugar, es algo imposible, es algo inviable, permite la participación de la delincuencia organizada, del crimen organizado en un proceso tan importante y que no tiene pies ni cabeza. Esas son las ocurrencias de un gobierno. Esta es una locura, esto rompe el régimen democrático, destruye el Poder Judicial. Entonces, sí, y lo vemos con mucha preocupación, porque claro que va a ocurrir, ya ocurre ahorita. (…) Será muy complicado, no tienen los recursos, no tienen los elementos necesarios, no tienen los instrumentos para poder llevar a cabo el proceso que quieren hacer”.

El líder priista aseguró que la violencia está desbordada en el país y condenó la reciente ejecución del magistrado Edmundo Román Pinzón, ocurrida en Acapulco, Guerrero, lo que dijo, es un hecho trágico y significativo.