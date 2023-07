Los resultados de las elecciones parlamentarias en España arrojaron sentimientos encontrados en Bruselas, donde el gobierno de la península ibérica lleva este semestre el timón del proyecto comunitario.

La buena noticia es que los trabajos del diario no sufrirán alteraciones. No habrá cambios en los equipos técnicos, los interlocutores provisionalmente seguirán siendo los mismos en los ministerios y la agenda colectiva no sufrirá alternaciones por la llegada a la Moncloa (palacio) de un gobierno asociado a la derecha xenófoba y euroescéptica.

Sin embargo, el limbo político generado por unos resultados que no dieron claridad en los bloques de izquierda y de derecha ocasionará que Madrid no ponga la atención que exige el haber asumido el 1 de julio la presidencia de la Unión Europea (UE), por lo que resta del año.

Los analistas prevén que el mayor impacto de los resultados de la noche del 23 de julio será para España y su peso en la Unión Europea.

El Partido Popular de Alberto Núñez Feijóo fue el vencedor en los comicios y a pesar de llevar la mano para tratar de formar un gobierno de coalición, "será imposible que lo logre", afirma Javier Carbonell Castañer, profesor en Sciences Po, París.