Elecciones libres para Edomex y Coahuila: AMLO

En la mañanera de este lunes, el presidente Andrés Manuel López Obrador expresó su deseo de que las próximas elecciones a celebrarse en el estado de Coahuila y el Estado de México sean libres y limpias, “que no haya fraudes ni en el Estado de México ni en Coahuila, ni en ninguna parte”.

A pregunta sobre el proceso electoral en el Estado de México y si debe haber piso parejo entre los candidatos de las diferentes fuerzas políticas, López Obrador subrayó que eso corresponde verlo a los partidos políticos, “nosotros no vamos a opinar”.

Sin embargo, confió en que no se den más fraudes en los comicios en todo el país a fin de que la ciudadanía vote libremente.

Que la gente “no se dejen manipular, que no venda su voto, que no acepte migajas, despensas, frijol con gorgojo y que tampoco se deje amenazar porque la libertad no se implora, la libertad se conquista. Somos libres, no somos esclavos, que cada quien vote por el que le dicte su consciencia, sin presiones de ninguna índole, en libertad. Y yo le tengo mucha confianza a la gente, el pueblo está muy consciente, sabe muy bien lo que le conviene y lo que no le conviene y ya los publicistas no, no, no, no, no”.

Más adelante, el mandatario federal consideró que los publicistas no conocen el “lenguaje del pueblo”, pues recomiendan a los candidatos usar tecnicismos que la gente no asimila.

“Abrazos, no balazos” no ha pasado a la historiaTras la recaptura de Ovidio Guzmán López “El Ratón”, hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán, en el que las Fuerzas Armadas demostraron la capacidad de su armamento, el presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó que haya pasado a la historia la estrategia de “abrazos, no balazos”, que ha defendido en cuatro años de gobierno.

“¿Hubo algún cambio en la estrategia en la detención de delincuentes de este tipo? Porque este último operativo significó por esa certeza, firmeza, fiereza con la que se actuó de una manera integral. Hablando en términos cinematográficos, fue una operación que ni Tarantino o Scorsese pudieron haber hecho, quiero preguntarle si pasa la historia la estrategia de abrazos y no balazos”, se le cuestionó a López Obrador en su conferencia mañanera de este lunes en Palacio Nacional.

El presidente López Obrador respondió: “No, son las dos cosas, pero lo fundamental es atender las causas y eso no va a variar porque consideramos que el ser humano, lo he dicho muchas veces, no es malo por naturaleza, son las circunstancias las que llevan a muchos a tomar el camino de las conductas antisociales”.