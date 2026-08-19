Elementos de la Marina regresan tras llevar ayuda

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y la Secretaría de Marina (Semar) informaron que los buques ARM “Papaloapan” y ARM “Huasteco” regresaron a México después de entregar ayuda humanitaria en el puerto de La Guaira, Venezuela, destinada a las comunidades afectadas.

Ambas dependencias explicaron que dichos buques transportaron 2 mil 585 metros cúbicos de ayuda humanitaria, equivalente a 718 mil 54 toneladas integradas por alimentos, agua embotellada, artículos de higiene personal, de limpieza e insumos médicos.

Detallaron que 100 elementos de las Brigadas de Respuesta a Emergencias de la Armada mexicana participaron en estas maniobras de desembarque, así como en las actividades de organización y distribución de la ayuda humanitaria.

Detallaron que las plantas potabilizadoras que se estuvieron operando en este país potabilizaron más de 259 mil 700 litros de agua, apoyando a 8 mil 867 familias.