Elementos federales repelen agresión

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que en Sinaloa, elementos federales repelieron una agresión con disparos de armas de fuego en la que tres integrantes de una célula delictiva perdieron la vida, mientras que en Puebla se desmanteló un laboratorio para la fabricación de metanfetaminas.

En un comunicado, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) detalló que en el municipio de Navolato, Sinaloa, elementos de la Defensa que realizaban recorridos de reconocimiento y vigilancia fueron agredidos a balazos por civiles armados que viajaban a bordo de un vehículo.

Al repeler el ataque para salvaguardar su integridad física, tres agresores perdieron la vida y, como resultado del operativo, se aseguraron tres armas de fuego largas, tres cargadores, 42 cartuchos y un vehículo todoterreno, por lo que se informó al agente del Ministerio Público para que realice las investigaciones correspondientes.

Desmantelan narcolaboratorio en Puebla

En otra acción ocurrida en Puebla, elementos federales localizaron e inhabilitaron un laboratorio clandestino utilizado para la producción de metanfetamina.

Según la información proporcionada por la SSCP, en el lugar se aseguraron 587 costales con precursores químicos y 179 objetos utilizados para la elaboración de drogas sintéticas, los cuales fueron destruidos e inhabilitados en el sitio para evitar su reutilización.

La dependencia estimó una afectación económica a los grupos de la delincuencia organizada de 4 mil 132 millones de pesos.