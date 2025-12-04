Eleva índices delictivos Familia Michoacana

La Secretaría de Seguridad en Morelos (SSPC) identificó células vinculadas al cártel de la Familia Michoacana, cuyos integrantes activaron una ola de homicidios violentos en el municipio de Temixco, gobernado por Israel Piña Labra, señalado por su exsecretario de Seguridad Pública, Christian Contreras Luna, de ordenar un pacto con la delincuencia.

Solo en noviembre pasado, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) realizó ocho cateos en domicilios de Temixco, contiguo a Cuernavaca, con detenciones de generadores de violencia y desmantelamiento de puntos de narcomenudeo, de acuerdo con el último reporte de la dependencia estatal.

“Existe una pugna criminal que se dio a inicios de noviembre y por eso se elevaron significativamente los homicidios en Temixco, sin embargo, a partir de la detención de estos generadores de violencia, los últimos 15 días bajó la incidencia delictiva”, dijo el mando policial en el estado, Miguel Ángel Urrutia Lozano.

En su conferencia quincenal, el jefe policiaco, dijo que hacen falta cámaras de video-vigilancia porque en la mayoría de los homicidios ocurrieron en colonias donde no se tiene ninguna cámara, además de la desconfianza ciudadana.