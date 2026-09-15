Eleva Sheinbaum a 1.8 millones la meta de viviendas

La presidenta Claudia Sheinbaum destacó que su gobierno elevó a 1.8 millones de viviendas nuevas la meta del Programa Vivienda para el Bienestar, con el que se prevé beneficiar, mediante distintas acciones, a alrededor de 12 millones de familias durante el sexenio.

Durante su conferencia de prensa de este lunes, la mandataria señaló que la política de vivienda no solo busca ampliar el acceso a una casa digna, sino que representa una importante derrama económica y generación de empleo.

Sheinbaum explicó que el conjunto del programa significa una derrama equivalente a alrededor de 1.2 por ciento del Producto Interno Bruto anual, al considerar los recursos destinados a construcción, créditos, mejoramientos y otras acciones del sector.

Por cada vivienda se generan cuatro empleos

Asimismo, indicó que por cada vivienda se generan alrededor de cuatro empleos, por lo que las unidades contratadas hasta ahora están vinculadas con aproximadamente 2.4 millones de puestos de trabajo.

La secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Edna Vega Rangel, detalló posteriormente que actualmente se tienen 667 mil viviendas contratadas, equivalentes a un avance de 37 por ciento respecto de la meta sexenal.

Las viviendas se encuentran distribuidas en 766 proyectos y, de acuerdo con el balance presentado, 277 mil ya están en construcción y alrededor de 89 mil han sido asignadas.

El programa contempla además 1.8 millones de acciones de mejoramiento habitacional, la regularización y entrega de escrituras, así como la modificación de créditos que se volvieron difíciles de pagar.

Los titulares del Infonavit y Fovissste presentaron también los avances en la reestructuración de financiamientos y reducción de adeudos, como parte de la estrategia para recuperar el acceso a la vivienda como un derecho.

México no es piñata de nadie

En otro tema, Sheinbaum rechazó nuevamente cualquier posibilidad de intervención extranjera en territorio nacional y sostuvo que México no debe utilizarse como tema de disputa política en Estados Unidos.

La presidenta afirmó que existe coordinación y cooperación con el gobierno estadounidense, pero insistió en que esta debe darse siempre bajo el principio de respeto a la soberanía.

En el contexto de las celebraciones por el inicio de la Independencia, Sheinbaum destacó el orgullo por la historia nacional y recordó que la defensa de la independencia y la soberanía ha formado parte de distintos momentos históricos del país.

La mandataria sostuvo que las decisiones sobre México corresponden a los mexicanos y reiteró que su gobierno mantendrá la cooperación internacional sin aceptar acciones que vulneren el territorio o la soberanía nacional.

Lamenta asesinato de estudiante española

En otro tema, la mandataria lamentó el asesinato de Claudia Tacoronte Aguilera, estudiante española de la Universidad de Granada (UGR) que se encontraba de movilidad en Morelos, e informó que la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) estableció contacto con el consulado de España.

Sheinbaum Pardo explicó que “está en contacto ya Secretaría de Relaciones Exteriores de este lamentable homicidio y está ayudando la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y el Gabinete de Seguridad a la Fiscalía de Estado de Morelos”.

“Está la Secretaría de Relaciones Exteriores en contacto con el consulado de España”, dijo.