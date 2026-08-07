Elevan a mil 800 la cifra de muertos por ébola

El gobierno de la República Democrática del Congo (RDC) elevó este jueves a mil 801 el número de muertos y a 3 mil 973 los casos confirmados de ébola por el brote declarado en el este del país el pasado 15 de mayo.

Según el último boletín publicado por el Ministerio de Comunicación congoleño, con datos recopilados hasta el 4 de agosto, la tasa de letalidad se sitúa actualmente en el 45.3 %.

Además, 674 pacientes se encuentran en “aislamiento u hospitalizados” y 776 personas han logrado recuperarse de la enfermedad, mientras la tasa de rastreo de contactos se encuentra en el 75.3 %.

Hasta el momento, cinco provincias congoleñas se han visto afectadas por el brote de ébola: Ituri (epicentro del brote), Kivu del Norte, Kivu del Sur y Haut-Uélé (este), así como Tshopo (centro-norte).

Aunque no ha habido “una nueva extensión geográfica” de las infecciones en las últimas 24 horas previas al informe, “la epidemia se mantiene en fase de transmisión sostenida, con un nivel elevado de circulación del virus”, alertó.