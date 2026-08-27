Eligen coordinadores en Querétaro y Sinaloa

Morena aceleró sus definiciones rumbo a las elecciones de 2027 y ya cuenta con cinco coordinadores estatales que se perfilan como sus principales cartas para las gubernaturas de Aguascalientes, Campeche, Colima, Querétaro y Sinaloa.

Este miércoles fueron presentados Santiago Nieto Castillo como coordinador en Querétaro e Imelda Castro Castro en Sinaloa.

Santiago Nieto como coordinador en Querétaro

Esta tarde, la Comisión de Elecciones de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) designó a Santiago Nieto, exdirector general del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, como coordinador de su partido en Querétaro.

Dicha designación es el proceso previo a otorgar la candidatura a la gubernatura, una vez que inicie de forma oficial el proceso electoral de 2027.

El anuncio fue encabezado por la presidenta de Morena, Ariadna Montiel, y la titular de la Comisión de Elecciones, Citlalli Hernández.

El nombramiento se realizó mediante encuestas que no fueron publicadas, y solo fueron mostradas en privado a los participantes en el método partidario para elegir a sus candidatos del próximo año.

Imelda Castro será coordinadora de Morena en Sinaloa

En Sinaloa, Imelda Castro, senadora con licencia y con una larga trayectoria en la izquierda, asumirá la coordinación en un momento de reacomodo político tras la salida de Rubén Rocha Moya y la llegada de Graciela Domínguez como gobernadora interina. Castro fue compañera de fórmula de Rocha cuando ambos llegaron al Senado en 2018, aunque en la actualidad es identificada como un perfil distante del grupo político del exgobernador.

Con 58 años de edad, Castro cuenta con una carrera política que comenzó mucho antes de la creación de Morena. Originaria de la comunidad de Agua Caliente de Cebada, en el municipio de Sinaloa, construyó buena parte de su trayectoria dentro del Partido de la Revolución Democrática (PRD), del que fue dirigente estatal y al que representó en dos ocasiones como diputada local.

Su trayectoria también incluye experiencia en la administración pública. Durante el gobierno aliancista de Mario López Valdez, conocido como Malova, formó parte de su gabinete en un área de la Secretaría de Desarrollo Económico.

Morena tiene definidos hasta ahora cinco

Las nuevas designaciones se suman a las realizadas, ayer, martes: Nora Ruvalcaba en Aguascalientes, Pablo Gutiérrez Lazarus en Campeche y Rosa María Bayardo en Colima. Con ello, Morena tiene definidos hasta ahora cinco coordinadores para la contienda por las gubernaturas que estarán en juego en 2027.

Aunque formalmente se trata de coordinaciones estatales de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional, estos nombramientos son considerados el paso previo para la selección de las candidaturas. El proceso electoral de 2027 todavía no comienza formalmente, pero Morena ya puso en marcha su estrategia para consolidar posiciones y preparar su estructura territorial.