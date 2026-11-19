La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidó porciones de la reforma electoral impulsada por el gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona, que ponían trabas a candidaturas independientes y precampañas.

La mayoría de las ministras y los ministros consideró que disminuir a 20 días los plazos con la finalidad de que las y los aspirantes a una candidatura independiente recolecten firmas y para las precampañas de los partidos políticos a la gubernatura, diputaciones y ayuntamientos, viola el derecho a ser votado.

Al resolver una acción de inconstitucionalidad presentada por Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) contra las modificaciones promovidas por el mandatario estatal, con miras al proceso electoral 2026-2027, en el cual se renovarán la gubernatura, las diputaciones locales y alcaldías.

De esta manera, se reactivarán los plazos de 40 días para realizar precampaña para la gubernatura, y de 25 días para precampañas en diputaciones locales y ayuntamientos de la entidad.

Asimismo, se reestablecerá el periodo de 40 días con la intención de recolectar firmas, necesario para el registro de candidaturas independientes. Para el ministro Arístides Rodrigo Guerrero, la reforma avalada por el Congreso potosino, dominado por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), representaba un obstáculo para los aspirantes a candidaturas independientes al reducir el plazo para la recolección de firmas.