Eliminan fuero para alcaldes y síndicos

El pleno del Congreso de Veracruz aprobó una reforma constitucional para eliminar la declaración de procedencia (fuero) para presidentes municipales, integrantes de concejos municipales y sindicaturas.

Con 38 a favor, nueve en contra y una abstención, se reformó el primer párrafo del Artículo 78 de la Constitución Política del Estado de Veracruz para suprimir la declaración de procedencia (desafuero) como requisito para proceder penalmente contra autoridades municipales.

Fue a propuesta de la gobernadora Rocío Nahle García (Morena), como los diputados oficialistas y sus aliados aprobaron los cambios constitucionales, con lo cual las autoridades judiciales podrán ejercer sus atribuciones sin requerir previamente una declaración del Congreso del Estado.

Veracruz se unió así a otras entidades como Puebla, San Luis Potosí, Guanajuato y Querétaro, donde las autoridades municipales no se encuentran comprendidas en el catálogo de servidores públicos sujetos a declaración de procedencia.

El Grupo Legislativo de Morena subrayó que quien ejerza el poder público no debe tener privilegios y que ante la ley nadie debe recibir un trato de excepción solo por tener un cargo, por lo que la modificación legal no declara culpable a alguien en específico y no se sustituye a la Fiscalía ni a juezas o jueces.