Eliminar prisión preventiva elevaría la inseguridad

Desde Altamira, Tamaulipas, la candidata presidencial de Morena, Claudia Sheinbaum, aseguró que si la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) elimina la prisión preventiva oficiosa, alrededor de 60 mil presuntos delincuentes quedarían en libertad y se elevarían los niveles de inseguridad en el país.

Lo anterior, al señalar que el Poder Judicial es responsable de combatir la impunidad en el país, coincidiendo con el presidente Andrés Manuel López Obrador y con la secretaria de Gobernación (Segob), Luisa María Alcalde Luján, sobre el análisis que podría hacer la Suprema Corte sobre la prisión preventiva.

“Por qué hablar de la seguridad del país… si toma esta decisión la Suprema Corte, regresaríamos de nuevo a los niveles más altos de inseguridad”, reiteró.

Llama a no caer en mentiras

“La guerra sucia de la oposición no les está funcionando porque la gente ya no se deja engañar”, aseguró Sheinbaum Pardo, quien hizo un llamado este martes a no caer en más mentiras, durante un encuentro con medios de comunicación de Tampico, Tamaulipas.

Claudia Sheinbaum exhibió los delitos electorales en los que incurre la oposición, después de que el dirigente nacional del PAN, Marko Cortés, solicitó la intervención de los gobernadores panistas en la próxima elección.

Aseguró que es un delito electoral que el dirigente nacional del PAN, Marko Cortés, acuerde con gobernadores panistas que Xóchitl Gálvez gane la elección del 2 de junio en esos estados.

“Siempre Marko Cortés nos transparenta esos acuerdos en los oscurito. Es increíble, es ilegal pedirle apoyo a los gobernadores, es un delito electoral”, señaló.

Plantea proyectos para el desarrollo

Así también, afirmó que en el segundo piso de la Cuarta Transformación va a seguir apoyando a Tamaulipas, por lo que presentó algunos proyectos estratégicos para alcanzar el desarrollo con bienestar.

“Vamos a seguir trabajando por Tamaulipas, a trabajar de la mano, a hacer equipo con el gran gobernador que tienen, a seguir trabajando por la Cuarta Transformación de la vida pública”, anunció.

Sheinbaum reacciona a encuesta de “El Universal”

Sobre que en Hidalgo, estado natal de la candidata Xóchitl Gálvez, va en la delantera en preferencias electorales con el 69 %, Sheinbaum dijo: “Arrasa, así le puso ‘El Universal’; no lo dije yo, así dice ‘El Universal’”.