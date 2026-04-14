Eliminarán buques iraníes que salten bloqueo en Ormuz

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó este lunes con “eliminar de inmediato” a cualquier buque iraní que se salte el bloqueo que la Marina de su país ha iniciado en el estrecho de Ormuz.

Trump aseguró que “la Armada de Irán yace en el fondo del mar, completamente aniquilada: 158 buques. Lo único que no hemos atacado es su escaso número de lo que ellos denominan ‘buques de ataque rápido’, ya que no los considerábamos una amenaza significativa”.

Ataques

Acto seguido, lanzó la amenaza. Afirmó que gracias a los ataques contra supuestos narcotraficantes en el Caribe y el Pacífico, “¡98.2 % de las drogas que entraban en Estados Unidos por mar se han detenido!”.

El Comando Central de Estados Unidos (Centcom) había señalado que sus fuerzas comenzarían a ejecutar el lunes, a través de una publicación en X.

“El bloqueo se aplicará de manera imparcial contra los buques de todas las naciones que entren o salgan de puertos y zonas costeras iraníes, incluidos todos los puertos iraníes del Golfo Arábigo y del Golfo de Omán”, concretaron.

La medida se tomó tras el fracaso de las negociaciones entre Estados Unidos e Irán, que se llevaron a cabo en Pakistán.