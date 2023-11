El jefe de Gobierno, Martí Batres, se pronunció acerca de la propuesta que hizo el presidente Andrés Manuel López Obrador para incluir a Lenia Batres, hermana del mandatario capitalino, en la terna para sustituir a Arturo Zaldívar en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), y afirmó que ella tiene sus propios méritos y logros.

En entrevista, Batres Guadarrama afirmó que las tres personas que propuso el titular del Ejecutivo tienen sus méritos y trayectorias y, en el caso de su hermana Lenia, afirmó que sus responsabilidades no se las debe a él.

“En el caso particular de mi hermana, de Lenia Batres, pues ella tiene sus méritos, tiene su trayectoria; las responsabilidades que tiene no me la debe a mí, no se derivan de una designación mía, ni mucho menos, sino es por su propio conocimiento”, dijo.