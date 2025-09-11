Ellos son los hombres más ricos de EE. UU. según Forbes

Forbes lanzó la edición 2025 del ranking de los 400 hombres más ricos de Estados Unidos, en donde un año más se rompieron un serie de récords financieros.

El patrimonio total registrado es una cifra histórica de 6.6 billones de dólares, aumentando 1.2 billones de dólares en los últimos 12 años, de acuerdo con la página oficial de Forbes.

Actualmente se necesita un récord de tres mil 800 millones de dólares para entrar a la clasificación, 500 millones de dólares (mdd) más que el mínimo requerido en 2024.

Elon Musk es la primera persona en marcar una nueva racha de 400 mil millones en The Forbes 400, manteniendo su posición como el hombre más rico de Estados Unidos por cuarto año consecutivo.

En el segundo puesto se encuentra Larry Ellison, con un patrimonio neto de 276 mil mdd, generado de Warren Buffett.

Mark Zuckerberg se posicionó como la tercera persona con más capital en el país, con una riqueza de 253 mil mdd, tras el crecimiento del 42 % en las acciones de Meta.

¿Quiénes son los nuevos miembros en la lista de Forbes de los más ricos?

Esta nueva lista, a pesar de aumentar su barrera de entrada récord, cuenta con 14 integrantes nuevos que clasificaron por primera vez este 2025.

Alice, Rob y Jim Walton, los tres hijos supervivientes del cofundador de Walmart, Sam Walton son parte de los nuevos miembros del conteo. Entre los recién llegados también se encuentran Edwin Chen, catalogado el miembro más joven de la lista, con una fortuna de 18 mil mdd, gracias a su participación del 75 % en Surge AI.

Adam Foroughi, cofundador y director ejecutivo de AppLovin con una riqueza de 17 mil 400 mdd, así como Robert Pender y Michael Sabel con 12 mil 800 millones cada uno por su empresa Venture Global.