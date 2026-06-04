Ellos tienen que aclarar sobre posibles visas quitadas

Tras darse a conocer que el gobierno de Estados Unidos investiga a los gobernadores mexicanos Alfonso Durazo, de Sonora, y Américo Villarreal, de Tamaulipas, ambos de Morena, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo abordó el tema y cuestionó la acción del gobierno estadounidense.

“Salió una nota en ‘Los Ángeles Times’, entiendo que ellos tienen que aclarar (...) ¿Qué intención con quitar la visa y hacerlo público? Tenemos todo el derecho, al menos de la duda”, comentó la presidenta durante su conferencia matutina en Palacio Nacional.

La presidenta señaló que Estados Unidos filtra esta información “para decirle a los mexicanos ‘aguas, te van a quitar la visa’”.

“Cuando uno está tranquilo de sus convicciones y la certeza de lo que está haciendo y la garantía de que estamos actuando por el bien de México y de la acción, pueden venir estas cosas, pero ¿cuál es el interés?”, expresó.

Claudia no descarta llamada con Trump

Y luego que el embajador de EE. UU. en México, Ronald Johnson, afirmó que la lucha contra los cárteles del narcotráfico debe ser un esfuerzo de cooperación y no convertirse en un debate político, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que si es necesario buscará una llamada con su homólogo estadounidense, Donald Trump.

La jefa del Ejecutivo federal afirmó que su gobierno no busca conflicto con el país vecino y que siempre buscará los mecanismos para llegar a acuerdos, pero advirtió que se tiene que ser muy claros “cuando vemos que hay otras intenciones”.

Destacó que el secretario de Relaciones Exteriores (SRE), Roberto Velasco Álvarez, está en comunicación permanente con el embajador estadounidense.

Así también, la presidenta afirmó que el tema del narcotráfico ha sido utilizado de forma histórica por Estados Unidos como un argumento para influir en México, aunque dejó claro que su gobierno no busca un conflicto con el país vecino, sino mantener una relación de cooperación, y el Tratado Comercial.

La mandataria recordó que desde hace décadas existe la percepción de que Washington emplea el combate al narcotráfico como un mecanismo de presión sobre México.

Sheinbaum sostuvo que el Estado mexicano sí combate a la delincuencia organizada mediante inteligencia, investigación, coordinación institucional y atención a las causas sociales, y rechazó las estrategias basadas únicamente en el uso de la fuerza.

En 2026 habrá 888 km de caminos artesanales

La mandataria destacó que el Gobierno de México realiza obras comunitarias que generan grandes transformaciones a través de una inversión, este año, de 70 mil millones de pesos (mdp) para la conservación de carreteras federales libres de peaje, de cuota, caminos alimentadores y en particular para 888 kilómetros (km) de caminos artesanales, a los que se destinarán, anualmente de 2027 a 2030, cerca de seis mil millones de pesos en beneficio de 327 mil habitantes.