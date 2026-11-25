Ronald Johnson, embajador de Estados Unidos en México, compartió una reflexión en la que externó que la satisfacción de su trabajo “está en saber que nuestros esfuerzos están salvando vidas y contribuyendo a un mundo más seguro y próspero”.

En sus redes sociales, el embajador Johnson compartió imágenes junto al presidente, a quien expresó que es un honor servir a su lado.

“Desde que conocí a Donald Trump, me han inspirado su extraordinaria energía y su amor por nuestro país. Su labor como líder del mundo libre es exigente. Tenía razón. Ser embajador en México implica atender día y noche temas de migración ilegal, combate al narcotráfico, cárteles, la frontera, agua, medio ambiente, asuntos espaciales, una relación comercial de un billón de dólares y mucho más.

“Sí, hay momentos agradables, pero la verdadera satisfacción de este trabajo está en saber que nuestros esfuerzos están salvando vidas y contribuyendo a un mundo más seguro y próspero”, agregó el diplomático estadounidense.

Destaca la frontera más segura de la historia

Señaló que ahora se tiene la frontera más segura de la historia; una reducción de más del 40 % en las muertes por fentanilo; la detención en México de cinco de los 10 fugitivos más buscados por el FBI; más agua entregada a los agricultores de Texas que en la última década; avances sin precedentes en el tratamiento de las aguas residuales del río Tijuana; “y mucho más”.

“Sí, todavía tenemos mucho por hacer, pero ni siquiera hemos llegado a la mitad del camino. Es ‘America First’ y el hemisferio occidental vuelve a ser una prioridad. ¡Es un honor servir a su lado, señor presidente!”, expresó Ronald Johnson.