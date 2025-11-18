Embajada de EE. UU. inicia trámites en nueva sede

La embajada de Estados Unidos en México informó que desde el próximo 24 de noviembre se realizarán los trámites y servicios en su nueva sede de la alcaldía Miguel Hidalgo.

La embajada, a cargo de Ronald Johnson, indicó que se mudarán a esta representación diplomática en la colonia Irrigación.

“Nos mudamos. Su entrevista de servicios consulares (visa, pasaporte, ciudadanía o servicios notariales) ahora se llevarán a cabo en nuestras nuevas instalaciones”, dijo la embajada estadounidense.

“¡Tomen nota, compartan y nos vemos en el nuevo complejo de la Embajada!”, añadió.

Sin dar una fecha específica para su apertura, el 17 de diciembre del año pasado fue develada la placa conmemorativa de la nueva embajada de Estados Unidos en México, que de acuerdo con el exembajador Ken Salazar, es la representación diplomática estadounidense “más grande del mundo” y un espacio que representa el entendimiento, cooperación y amistad.