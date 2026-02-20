Embajada de EE. UU. lanza campaña por barrenador

La embajada de Estados Unidos en México lanzó el jueves una campaña educativa para la prevención, detección y notificación del gusano barrenador del ganado, ante las afectaciones en ambos países.

En coordinación con el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) y el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), la campaña incluye “una amplia gama de materiales educativos multimedia” en español.

Estrategia

La embajada, a cargo de Ronald Johnson, destacó que la estrategia está dirigida a diversos públicos como productores pecuarios, médicos veterinarios, comunidades rurales y personal de sanidad animal.

También se incluyen videos cortos y de formato largo, mensajes de audio para radio y plataformas digitales, así como materiales gráficos para difusión.

Alertó que el gusano barrenador es “una plaga altamente destructiva que representa una amenaza grave para la ganadería”.