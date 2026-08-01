Embajada de EUA alerta no viajar a Michoacán

A través de una alerta de seguridad, la embajada de Estados Unidos emitió una alerta para no visitar Michoacán.

Se indicó que las fuerzas de seguridad locales en la entidad fueron puestas en alerta: “Hay informes de bloqueos en las carreteras y actividad criminal en el estado que tienen el potencial de escalar”.

Recordó a los ciudadanos estadounidenses que la Alerta de Viajes del Departamento de Estado para Michoacán es nivel 4, que refiere “no Viajar”.

Acciones

Entre las acciones, la embajada de Estados Unidos pidió evitar áreas con actividad policial, evitar desplazamientos innecesarios, monitorear medios locales, seguir las indicaciones de las autoridades locales, en caso de emergencia llamar al 911 y compartir la ubicación con familiares y conocidos.