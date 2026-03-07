Embajada de EUA destaca relación con México

Mark Johnson, jefe adjunto de misión de la embajada de Estados Unidos en México, declaró en representación del embajador Ronald Johnson que la relación con nuestro país es fuerte y sigue, aunque con altibajos.

En el marco de los 250 años de la Independencia estadounidense, la embajada de Estados Unidos en México relanzó el Centro Benjamín Franklin, en la nueva sede de esa representación diplomática en la Ciudad de México.

“(...) Para hacer una relación que es fuerte, que sigue, aunque arribas y a bajos en la relación, nosotros podemos seguir como una parte de América del Norte”, declaró Mark Johnson al expresar que “viva México” y que Dios bendiga a ambas naciones.

“Lo que el embajador quiere que sepan es que tendremos que estar más juntos. Y creo que este Centro es el ejemplo de lo que podemos utilizar para estar más cerca, nuestros países, nuestra gente (...).

“Siempre vamos a estar juntos. Vamos a tener unos asuntos que tenemos que arreglar, eso pasa entre países (...)”, añadió.