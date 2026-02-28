Embajada de México en Israel alerta a mexicanos

Ante el aumento de las tensiones en Medio Oriente, la embajada de México en Israel alertó a las personas mexicanas por el aumento de riesgos en la seguridad.

La representación diplomática también pidió a las y los connacionales prepararse ante cualquier emergencia.

“Actualmente, los riesgos de seguridad en el Medio Oriente están aumentando. Se insta a la comunidad mexicana en Israel a seguir las recomendaciones y alertas de seguridad emitidas por las autoridades israelíes”, dijo al recordar las recomendaciones de la Guía de Viaje publicada por el Gobierno de México.

“Reforzar las medidas de seguridad y la preparación para cualquier posible emergencia”, destacó.

La embajada en Israel puso a disposición el número 054-316-6717 en Israel y desde el exterior el +(972) 54-316-6717 en caso de que requerir asistencia o protección consular, así como el correo [email protected].