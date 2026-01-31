Embajador de Cuba condena amago de Trump

Eugenio Martínez Enríquez, embajador de Cuba en México, condenó la orden del mandatario estadounidense Donald Trump de imponer aranceles a quien suministre petróleo a la isla.

Mensaje en redes

En un mensaje en sus redes sociales, el diplomático cubano dijo que “con vulgares mentiras”, Estados Unidos pretende justificar “una decisión cruel e ilegal contra el pueblo cubano”.

Estos, dijo Martínez Enríquez, al intentar impedir mediante amenazas y medidas de coerción económica, que llegue una gota de petróleo a Cuba.

“No debe permitirse semejante atropello”, indicó.

“La ambición de los neo anexionistas de Miami sobre Cuba no tiene límites ni les importa que por su apetito político el pueblo cubano sufra carencias, por las injustas medidas de coerción que promueven y aplican”, agregó.

Indicó que perseguir y castigar a quienes de forma legítima comercian con Cuba, “define exactamente la catadura de los políticos de origen cubano que quieren recuperar el poder en Cuba, que el pueblo y la Revolución les arrebató”.