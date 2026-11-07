Embajador de Israel niega robo de agua a México

Yoed Magen, embajador de Israel en México, acusó una “campaña alarmante” de odio e incitación desde hace varios meses en las redes sociales contra su país, para perjudicar la relación con el Gobierno mexicano con elementos antisemitas “de los peores”.

El embajador israelí rechazó “acusaciones ridículas al borde del delirio” de que “Israel le roba el agua a México o quiere controlarla”, como se ha difundido también en diversas plataformas por medio de teorías conspirativas.

También rechazó la presencia de exmilitares de su país en Chiapas y destacó viajes que hacen jóvenes israelíes a esta entidad, así como voluntariado.

“Se nota que la campaña está bien orquestada y bien financiada (...). Esta campaña es aprovechada por diferentes elementos, tanto en México como fuera, como los palestinos para promover el odio, deslegitimar a Israel y dañar sus buenas relaciones con México.

“Prefiero no entrar en acusaciones o en nombrar quién está detrás”, respondió sobre quién podría estar vinculado con la campaña. Mencionó que sí ha tenido contacto la embajada con las autoridades mexicanas y apostó por el diálogo.