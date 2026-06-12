Embajadores de EE. UU. y Canadá felicitan a México

Los embajadores de Estados Unidos y Canadá en México, Ronald Johnson y Cameron Mackay, respectivamente, felicitaron al país por el triunfo de la Selección Mexicana contra Sudáfrica (2-0) en el partido inaugural de la Copa Mundial de Futbol de la FIFA.

El embajador estadounidense celebró que este 11 de junio dio inicio el Mundial, “el evento deportivo más grande de la historia. ¡Felicidades, México!”, escribió en sus redes sociales.

“Mientras celebramos el hermoso juego que une a nuestras tres naciones, también celebramos la cooperación, la amistad y el propósito compartido que ayudan a hacer de esta la Copa Mundial más segura y memorable de la historia”, añadió.

Johnson compartió que fue un privilegio estar en el estadio “histórico” de la Ciudad de México, mientras alberga por tercera ocasión un partido inaugural de la Copa Mundial de Futbol, “convirtiéndose en el primer estadio del mundo en alcanzar este hito. ¡Que comiencen los juegos!”. Estuvo acompañado de su esposa Alina Johnson.

“Qué partido!”, escribió por su lado el embajador canadiense. “Felicito a la Selección Mexicana por su triunfo de hoy. Asimismo, reconozco a Sudáfrica. Tras 16 años, verlos competir nuevamente inspira”, agregó.

Al arrancar la Copa Mundial de Futbol, la presidenta de la mesa directiva del Senado de la República, Laura Itzel Castillo, ratificó su llamado a que prevalezcan la civilidad, la convivencia, la seguridad, el respeto a la ley y la protección de los derechos de todas las personas.

Destacó que “el futbol nos recuerda la fuerza de un pueblo unido, que nunca deja de creer y que acompaña a quienes representan nuestros colores”.

Castillo destacó la victoria de la escuadra mexicana y exhortó a celebrar con orgullo “a nuestra Selección Nacional por poner en alto el nombre de nuestro país”.