Embajadores de México, EE. UU. y Canadá celebran encuentro

Los embajadores de Estados Unidos, México y Canadá celebraron desde sus redes sociales el encuentro entre los presidentes Claudia Sheinbaum y Donald Trump, y el primer ministro canadiense Mark Carney, en el marco del sorteo de la FIFA celebrado en Washington.

Ronald Johnson, embajador de Estados Unidos en México, dijo que el encuentro Sheinbaum -Trump reafirmó “una asociación histórica basada en resultados”.

Agenda de alto nivel

“Su diálogo impulsa una agenda de alto nivel centrada en la cooperación, la seguridad y la prosperidad — construyendo naciones más fuertes, más seguras y más prósperas, mientras generan oportunidades y forjan un futuro más prometedor para nuestra gente», expresó el diplomático estadounidense.

“Canadá, México y EUA ya jugamos en el mismo equipo”, expresó el embajador canadiense en territorio mexicano, Cameron MacKay.

Apuntó que el Mundial mostrará cómo el deporte nos une como vecinos regionales, amigos y aficionados.

Esteban Moctezuma Barragán, embajador de México en Estados Unidos, celebró la presencia de Sheinbaum,