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Embozados lanzan cohetones en Bachilleres 6

Octubre 10 del 2026
Los presuntos responsables al ver la presencia de elementos de seguridad se retiraron. Cortesía
Los presuntos responsables al ver la presencia de elementos de seguridad se retiraron. Cortesía

La detonación de cohetones al interior del plantel 6 del Colegio de Bachilleres provocó que alumnos salieran corriendo de las instalaciones ubicadas en la avenida Antonio Díaz Soto y Gama, en la colonia Unidad Habitacional Vicente Guerrero, alcaldía Iztapalapa.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), un grupo de personas embozadas ingresó o se introdujo a la institución lanzando artefactos pirotécnicos, lo que generó movilización policiaca y de servicios de emergencia.

Tras la llegada de los uniformados, los presuntos responsables comenzaron a dispersarse y se retiraron del lugar.

Paramédicos atendieron a un docente que presentó una contusión de un centímetro en la región parietal derecha, así como a una mujer que sufrió una crisis de ansiedad. Ninguno requirió traslado hospitalario.

Elementos de la SSC mantuvieron presencia en las inmediaciones del plantel para prevenir nuevos incidentes y resguardar a la comunidad escolar.

Dicha dependencia a cargo de Pablo Vázquez, agregó que acudieron paramédicos para brindar atención médica a un docente, el cual resultó con una contusión “de un centímetro en la región parietal derecha”, y a una mujer, que presentó una crisis de ansiedad.

“Los oficiales mantiene presencia en la zona para prevenir nuevos incidentes y salvaguardar la integridad de la comunidad escolar”, concluyó.

SEP condena violencia

Por lo anterior, la Secretaría de Educación Pública (SEP) expresó su rechazo a los hechos de violencia ocurridos en el Colegio de Bachilleres No.6 “Vicente Guerrero”. A través de un comunicado, reafirmó que ningún acto violento es justificable. “La dependencia reafirma su compromiso con la seguridad y la integridad de las comunidades educativas, así como con la construcción de entornos escolares seguros, de respeto y convivencia pacífica”, comentó.

Además, hizo un llamado a privilegiar el diálogo, las vías institucionales y legales con el fin de atender cualquier conflicto.

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