Embozados lanzan cohetones en Bachilleres 6

La detonación de cohetones al interior del plantel 6 del Colegio de Bachilleres provocó que alumnos salieran corriendo de las instalaciones ubicadas en la avenida Antonio Díaz Soto y Gama, en la colonia Unidad Habitacional Vicente Guerrero, alcaldía Iztapalapa.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), un grupo de personas embozadas ingresó o se introdujo a la institución lanzando artefactos pirotécnicos, lo que generó movilización policiaca y de servicios de emergencia.

Tras la llegada de los uniformados, los presuntos responsables comenzaron a dispersarse y se retiraron del lugar.

Paramédicos atendieron a un docente que presentó una contusión de un centímetro en la región parietal derecha, así como a una mujer que sufrió una crisis de ansiedad. Ninguno requirió traslado hospitalario.

Elementos de la SSC mantuvieron presencia en las inmediaciones del plantel para prevenir nuevos incidentes y resguardar a la comunidad escolar.

Dicha dependencia a cargo de Pablo Vázquez, agregó que acudieron paramédicos para brindar atención médica a un docente, el cual resultó con una contusión “de un centímetro en la región parietal derecha”, y a una mujer, que presentó una crisis de ansiedad.

“Los oficiales mantiene presencia en la zona para prevenir nuevos incidentes y salvaguardar la integridad de la comunidad escolar”, concluyó.

SEP condena violencia

Por lo anterior, la Secretaría de Educación Pública (SEP) expresó su rechazo a los hechos de violencia ocurridos en el Colegio de Bachilleres No.6 “Vicente Guerrero”. A través de un comunicado, reafirmó que ningún acto violento es justificable. “La dependencia reafirma su compromiso con la seguridad y la integridad de las comunidades educativas, así como con la construcción de entornos escolares seguros, de respeto y convivencia pacífica”, comentó.

Además, hizo un llamado a privilegiar el diálogo, las vías institucionales y legales con el fin de atender cualquier conflicto.