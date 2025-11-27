Emite CNDH nueva recomendación a UBBJG

Por actos de violencia y hostigamiento sexual contra estudiantes, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), emitió una recomendación a la Coordinación de las Universidades para el Bienestar Benito Juárez García (UBBJG), solicitando la reparación integral del daño a dos víctimas, en la cual incluya la medida de compensación y atención psicológica, médica y psiquiátrica.

Violación a los DD.H.H.

En un comunicado el organismo de derechos humanos que dirige Rosario Piedra, explicó que en dos casos, personal de la sede de Papantla, Veracruz, cometió violaciones a los derechos humanos de las mujeres a una vida libre de violencia, a la integridad personal, a la libertad sexual y a la educación, por actos de violencia y hostigamiento sexual.

La CNDH comprobó que no se aplicó de manera adecuada el Protocolo para la Prevención, Atención y Sanción del Hostigamiento y Acoso Sexual de las UBBJG, omitiéndose realizar un adecuado acompañamiento en favor de las víctimas.