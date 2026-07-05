Emite EE. UU. alerta por encuentro ante Inglaterra

La Embajada de Estados Unidos en México emitió una alerta de seguridad para los estadounidenses residentes y turistas en el país con motivo del partido México contra Inglaterra que se disputarán en el estadio Ciudad de México este domingo 5 de julio.

La representación diplomática a cargo de Ronald Johnson señaló que durante el Mundial 2026, en el país anfitrión que albergó la inauguración del evento deportivo, se han registrado grandes multitudes en lugares públicos, Fan Fest y estadios con motivo de las celebraciones; sin embargo, alertó que las recientes celebraciones dejaron lesionados y personas muertas.

“Los ciudadanos estadounidenses deben extremar las precauciones en grandes multitudes, ya que las aglomeraciones en recientes reuniones para ver eventos y celebraciones han provocado lesiones y muertes”, escribió en un comunicado.

Cabe mencionar que tras las celebraciones del partido México-Ecuador el pasado martes 30 de junio, se reportó la muerte de cuatro personas, tres de ellas por asfixia, en las inmediaciones del Ángel de la Independencia.