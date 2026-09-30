Emite FGE ficha de búsqueda de Yamilet

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Morelos identificó y emitió ficha de búsqueda de Yamilet “N”, como probable responsable de quemar viva a María de los Ángeles Jiménez Martínez, una mujer del municipio de Tepalcingo, al oriente del estado.

La FGE informó que Yamilet roció con gasolina a María de los Ángeles y después huyó, por lo que es considerada sustraída de la acción de la justicia.

De acuerdo con familiares de la víctima, desde los primeros momentos posteriores a la agresión habría sido identificada a la posible responsable, sin embargo, las autoridades no hicieron caso a los llamados de ayuda.

También cuestionaron el tiempo que transcurrió entre la solicitud y la ejecución de una orden de cateo y aprehensión.