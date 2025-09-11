Emiten acciones urgentes para localizar a menor

El Comité contra la Desaparición Forzada de las Naciones Unidas (Comité CED) emitió una comunicación de Acción Urgente al Estado mexicano, requiriéndole tomar acciones inmediatas para buscar, localizar e informar sobre el paradero de José Juan Arias Solís, de 14 años de edad, desaparecido el 19 de junio de 2025 en Valle de Santiago, Guanajuato.

El Estado mexicano tiene hasta el 23 de septiembre de 2025 para informar al Comité sobre las medidas concretas adoptadas para cumplir con las recomendaciones en el caso del niño José Juan.

A través de un comunicado, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) explicó que ese día, el padre del adolescente observó a tres personas con uniforme militar que lo detuvieron, golpearon y se lo llevaron por la fuerza, en el marco de un operativo en el que la Fiscalía General de Justicia del Estado de Guanajuato habría solicitado resguardo a las fuerzas castrenses.

La participación de agentes del Estado fue corroborada por testimonios presentados ante sede judicial. En el operativo participaron al menos 20 agentes de las Fuerzas Armadas a bordo de vehículos oficiales del Ejército y de la Guardia Nacional.

Señaló que se ha identificado a los mandos que coordinaron la movilización, así como a los agentes ministeriales que acudieron al domicilio. Sin embargo, al día de hoy no se conoce del paradero del adolescente, a pesar de los esfuerzos de la familia y el seguimiento puntual de la Jueza Novena de Distrito en Irapuato, por medio del amparo 762/2025, interpuesto por la familia.

A partir de la información remitida por la familia, el Comité CED ha transmitido al Estado mexicano una serie de acciones concretas que debe de implementar para la localización del joven.