Emiten alertas de viaje tras muerte de Nemesio

El caos generado por la muerte de “El Mencho” desencadenó en los gobiernos europeos una avalancha de alertas dirigidas a sus connacionales que están o piensan viajar a México, al tiempo que activaron servicios de atención de emergencia sin interrupción en sus misiones diplomáticas.

De Irlanda a Hungría, de Alemania a Portugal, los gobiernos siguen de cerca la reacción violenta del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) por la muerte de su líder, actualizando sus avisos de seguridad mediante redes sociales y sus plataformas oficiales de información.

Como común denominador, piden a sus ciudadanos estar atentos, pendientes de los acontecimientos en desarrollo y evitar desplazamientos innecesarios en los focos rojos.

Tensión

Algunos países acentúan la tensión que experimentan seis entidades del país, como es el caso de la embajada de Portugal en México.

La embajada de Bélgica recomienda a todos los viajeros evitar desplazamientos innecesarios en Jalisco, así como mantener precaución en otros nueve estados: Guanajuato, Michoacán, Colima, Nayarit, Aguascalientes, Guerrero, Oaxaca, Zacatecas y Baja California.

El Ministerio de Exteriores de Alemania igualmente, insta a estar atentos en cualquier parte de México.

El consulado de España en Guadalajara mantuvo cerradas sus instalaciones este lunes “como medida preventiva ante la situación de seguridad que se registra en la región”.