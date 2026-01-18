Emiten autoridades recomendaciones por el frente frío 29

Debido al ingreso y los efectos del Frente frío número 29 en México, la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) llamó a la población a que se proteja debido a las bajas temperaturas que se esperan en gran parte del país.
Por medio de un comunicado, Protección Civil detalló que mantiene desplegada una estrategia de respuesta ante el ingreso de este fenómeno al país.
De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), se prevé que para este domingo 18 de enero, persista un ambiente muy frío a gélido en territorio mexicano.
Protección Civil exhortó a la población a “no bajar la guardia” y a reforzar las acciones de autocuidado, priorizando el uso de vestimenta en capas para conservar mejor el calor corporal.
Indicó que para quienes habitan en zonas donde se utilizan calentadores de gas, leña o braceros, es importante garantizar una ventilación adecuada en los hogares para evitar intoxicaciones por monóxido de carbono e instó a apagarlos totalmente antes de dormir.
Para este domingo, el SMN pronosticó fuertes lluvias en el oriente, centro y sureste de México, así como un evento de norte en el golfo de México que harán que persista un ambiente helado en el norte y centro del país.
Se prevé que este nuevo frente frío ocasione lluvias de fuertes a intensas, especialmente en los estados de Veracruz, Chiapas y Tabasco, así como precipitaciones importantes en el noreste y oriente del país.
Asimismo, existe la probabilidad de caída de nieve o aguanieve en las cimas montañosas del Pico de Orizaba, Cofre de Perote, Popocatépetl, Iztaccíhuatl y el Nevado de Toluca.