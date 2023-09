Emiten convocatorias para gubernaturas

Las personas que aspiren a una candidatura en Morena en las ocho gubernaturas y la jefatura de Gobierno de la Ciudad de México podrán inscribirse sin la necesidad de haber nacido en la entidad y solo cumpliendo con cinco años de residencia en el estado.

Las convocatorias emitidas por el partido establecen que los aspirantes podrán participar con al menos cinco años de vecindad.

Detalla que la ausencia por seis meses no interrumpe la vecindad, así como la ausencia por cumplimiento de un encargo del servicio público.

En el caso de Veracruz, esto abre la puerta a una posible candidatura de Rocío Nahle, quien es originaria de Zacatecas, pero reside en el estado.

Lo mismo será aplicable para la Ciudad de México, Jalisco, Yucatán, Tabasco, Morelos, Guanajuato, Puebla y Chiapas.

Los consejos estatales del partido seleccionarán a dos hombres y dos mujeres entre los aspirantes que se registren. Mientras la Comisión Nacional de Elecciones podrá determinar la inclusión de perfiles de acuerdo con lo señalado en el estatuto.

De acuerdo con Tomás Pliego, secretario de Arte y Cultura del CEN de Morena, cinco candidaturas serán para hombres y cuatro para mujeres.

Además, no será obligatoria la renuncia al cargo

El acuerdo señala que se podrá cancelar el registro a quien violente a otros militantes

Los aspirantes podrán ser tanto militantes y personas externas al partido; no deberán recurrir a anuncios espectaculares, ni utilización de programas sociales, ni intervención de servidores públicos.

En su cuenta de X, Mario Delgado confirmó la aprobación de las convocatorias al proceso interno para la designación de la Coordinación de Comités de Defensa de la Transformación en nueve diferentes estados.

Mario Delgado adelanta elección de “pluris”

Así también, Mario Delgado, dirigente nacional de Morena, adelantó que para las elecciones de 2024, en las listas de legisladores plurinominales se hará uso de la tómbola.

“De una vez les adelanto que en las listas plurinominales de senadores, de diputados federales, de diputados locales, una vez que se hayan cumplido las acciones afirmativas, que también serán por tómbola, el resto de los espacios, de acuerdo a nuestros estatutos, serán por tómbola para que toda la militancia tenga derecho a participar y a representar a nuestro movimiento en los Congresos.

“Nada de acuerdos cupulares, nada de acuerdos a espaldas de la militancia; las encuestas y la tómbola como mecanismo de definición de quienes serán nuestros representantes”, dijo Delgado.

Senadores alistan su registro

Y luego de que la dirigencia nacional de Morena emitió las convocatorias para los procesos electorales en nueve entidades de la República, varios senadores morenistas levantaron la mano para competir por la gubernatura de sus estados y celebraron que no estén obligados por el momento a solicitar licencia.

En conferencia de prensa conjunta, las senadoras Mónica Fernández Balboa, de Tabasco; Antares Vázquez Alatorre, de Guanajuato; y Verónica Camino Farjat, de Yucatán, anunciaron que se registrarán como aspirantes a gobernar sus respectivas entidades.

Por separado, el presidente de la Junta de Coordinación Política, Eduardo Ramírez Aguilar, aseguró que será gobernador de Chiapas y se dijo motivado.

No diré nada, pero habrá señales: Mario Delgado

A horas de que fuera publicada la convocatoria para aquellos que aspiren a una candidatura en Morena en las ocho gubernaturas y la jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, Mario Delgado dio señales de que podría buscar la candidatura por la CDMX.

En un video publicado en su cuenta de TikTok, el líder nacional de Morena usó el famoso trend “no diré nada pero habrá señales” para insinuar sus intenciones.

“Si me preguntan por una candidatura, no diré nada pero habrá señales”, se escucha una voz en off mientras que Mario Delgado corre por un sendero del bosque de Chapultepec y de fondo se observan letras gigantes de la CDMX.

PROHIBICIONES:

Queda prohibido el uso de campañas dispendiosas o espectaculares, intervención de servidores públicos o uso de recursos públicos o programas sociales.

Cualquier persona que haya visto publicidad de su persona en cualquier forma debe deslindarse pública, política, financiera y jurídicamente de cualquier tipo de campaña dispendiosa (espectaculares, pinta de bardas, lonas, etc.). También para llamar enérgicamente a sus simpatizantes a frenar cualquier denuesto y descalificación entre compañeros en redes sociales que pudieran rayar en la guerra sucia que desde siempre hemos combatido y denunciado.

REQUISITOS DE INSCRIPCIÓN

Ser ciudadana o ciudadano originario de la entidad que pretenden representar.

Los que no sean nacidos en esa entidad, deberán demostrar una vecindad de al menos cinco años y la ausencia en esa entidad por hasta seis meses no afectará esa calidad.

La excepción será que se encuentren en otra entidad por cumplimiento de un encargo en el servicio público.

En el caso de Veracruz, este requisito se limita a ser veracruzano en pleno ejercicio de sus derechos y contar con una residencia efectiva en la entidad de cinco años inmediatos anteriores al 2 de junio de 2024.

Tener 30 años cumplidos al 2 de junio de 2024.

No haber sido recibido sentencia por delito doloso.

Si son titulares de cualquier cargo público de cualquier nivel, solo será obligatoria su renuncia hasta 180 días antes del 2 de junio de 2024; es decir, como indica la Constitución, podrían mantenerse en el cargo hasta finales de noviembre de 2023.

En el caso de cargos en instituciones militares o policiales, magistraturas, ministros de culto o autoridades electorales, deberían haber renunciado el 10 de septiembre.

No estar inhabilitados para el desempeño del servicio público.

No estar en el registro de personas sancionadas por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena.

No haber sido condenada o sentenciada por violencia familiar y/o doméstica, delitos sexuales o contra la libertad o la intimidad sexual.

No haber sido condenada como persona deudora alimentario o moroso.

Carta compromiso con los principios de la Cuarta Transformación.

Carta compromiso aceptando los criterios de paridad que podrían implicar ajustes.