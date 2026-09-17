Emiten orden de detención contra asesino de Claudia

La Fiscalía General del Estado (FGE) obtuvo una orden de aprehensión en contra de Francisco Javier “N”, presunto feminicida de Claudia Tacoronte Aguilera, estudiante española con estadía en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) desde agosto pasado, quien fue asesinada el sábado en el municipio de Cuautla.

El fiscal general, Fernando Blumenkron Escobar, informó que las labores de investigación y los videos aportados por la ciudadanía, entre otros indicios, permitieron a la Fiscalía Especializada para la Investigación y Persecución del Delito de Feminicidio solicitar a la autoridad judicial orden de aprehensión, la cual fue concedida y en la que se están desplegando elementos para darle cumplimiento.

Blumenkron Escobar mencionó que se colabora en conjunto con autoridades federales y estatales de la Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de Paz y Seguridad para ubicar y asegurar al presunto feminicida de Claudia Tacoronte Aguilera.

Emiten ficha de búsqueda

La Fiscalía Especializada para la Investigación y Persecución del Delito de Feminicidio hizo pública la ficha de búsqueda de Francisco Javier “N”, apodado “El Trompas” y/o “El Paco”.

El fiscal general informó que el Consulado de España en México comunicó a la FGE que los familiares de Claudia vendrán a Morelos en los próximos días.

“El cuerpo de Claudia se encuentra en el Semefo (Servicio Médico Forense) de Temixco, ahí va a ser reconocido, se va a entregar. Seguramente va a ser repatriado a su lugar de origen, pero es lo que tenemos de conocimiento por parte del Consulado”, dijo el fiscal.

Universitarias irrumpen en desfile en Morelos

Mientras tanto en Morelos, un grupo de estudiantes universitarias irrumpió en el desfile cívico-militar por la Independencia de México, para protestar contra la violencia feminicida y exigir justicia para las mujeres víctimas. Luego leyeron un pronunciamiento y mencionaron a 13 estudiantes asesinadas y dos en proceso de búsqueda, desde 2016. El último nombre de la lista fue el de Claudia Tacoronte, acuchillada el sábado en el municipio de Cuautla.

Comparte dolor

La gobernadora Margarita González Saravia, expresó a la familia de Claudia Tacoronte Aguilera, y al grupo de universitarios que se han manifestado para exigir justicia, que comparte su dolor y su exigencia de justicia.