Emiten recomendaciones contra el ciberacoso

El ciberacoso es una forma de violencia que usa las tecnologías de la información y la comunicación para intimidar, humillar, amenazar o causar daño a niñas, niños y adolescentes que utilizan redes sociales como parte de sus actividades cotidianas.

Las diversas plataformas digitales ofrecen oportunidades para aprender, comunicarse y convivir; sin embargo, alertó la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), estos espacios también pueden ser empleados para ejercer distintas formas de violencia digital, entre ellas el ciberacoso.

Alerta ante regreso a clases

Dicha conducta, puede manifestarse mediante burlas, insultos, difusión de rumores, amenazas, publicación de fotografías o videos sin consentimiento, exclusión de grupos, creación de cuentas falsas u otras conductas destinadas a avergonzar, intimidar o lastimar.

Por ello y con motivo del regreso a clases, la dependencia, a través de su Unidad de Inteligencia, Investigación Cibernética y Operaciones Tecnológicas, realiza siete recomendaciones a las niñas, niños y adolescentes que manejan redes sociales, servicios de mensajería, videojuegos y otras plataformas digitales.

Lo anterior, con el objetivo de prevenir el ciberacoso y promover una convivencia segura y respetuosa en los entornos digitales.