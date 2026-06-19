Empiezan mesas de justicia tras agresiones

La Secretaría de Gobernación (Segob) y la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero (CETEG) iniciaron “mesas de justicia”, tras las agresiones, robo y amenazas que denunciaron los y las docentes de esta sección de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).

En las instalaciones de la Segob, eL jueves se realizó la Mesa de Justicia Social, entre la secretaria general de la CETEG, Elvira Veleces Morales; docentes; la titular de la Unidad de Apoyo al Sistema de Justicia, Montserrat Matilde Rizo Rodríguez; y la comisionada ejecutiva de Atención de Víctimas, Marta Yuridia Rodríguez Estrada.

Este jueves, tras una reunión con la titular de Segob, Rosa Icela Rodríguez, Elvira Veleces indicó que interpondrían una denuncia ante las autoridades.

“Como CETEG exigimos justicia, reparación de los daños y castigo a los culpables”, exigieron también por las agresiones del 1 de junio cuando iniciaron su paro nacional, en su intento de llegar al Zócalo de la Ciudad de México.

A la salida de esta “mesa de justicia”, Veleces responsabilizó al gobierno capitalino y federal de “cualquier cosa que le llegue a pasar a cualquier compañero de este movimiento”.

Paro no termina, asegura la Sección 34

Por lo anterior, Filiberto Frausto Orozco, secretario de la Sección 34 de Zacatecas de la CNTE, declaró que va a llegar la fecha en que tendrán que regresar, pero indicó que aún es incierto el día para levantar el plantón que mantienen en el Centro de la Ciudad de México.

Frausto explicó que su movilización de este jueves, en el que “tomaron” las oficinas de las Afores, es para visibilizar “a quienes lucran con los Fondos de Ahorros para el Retiro y amasan grandes fortunas”.