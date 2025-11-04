Empleo formal alcanza récord histórico: Zoé

El empleo formal en México alcanzó un récord histórico al registrar 21 millones 639 mil 50 puestos de trabajo en octubre, la segunda cifra más alta desde que se tiene registro, informó Zoé Robledo Aburto, director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Durante su informe mensual en la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, Robledo destacó que en octubre se generaron 198 mil 454 empleos formales, lo que representa la tercera cifra más alta para un mes de octubre en toda la historia del instituto. Con ello, de enero a octubre de 2025 se han creado más de 400 mil nuevos puestos de trabajo, equivalente a una tasa de crecimiento del 1.88 %.

“Estos datos hablan de la solidez del crecimiento del empleo formal en México”, subrayó el titular del IMSS, quien precisó que aún no se contabilizan los empleos derivados del programa piloto para trabajadores de plataformas digitales, por lo que la cifra final podría incrementarse.

Además del crecimiento en cantidad, Robledo resaltó los avances en la calidad del empleo.

Puestos

El 87.4 % de los puestos registrados son permanentes, el porcentaje más alto en toda la historia del Seguro Social.

En materia salarial, el salario base de cotización promedio alcanzó los 623.5 pesos diarios, lo que representa un incremento anual del 7.4 %, equivalente a 43 pesos adicionales en comparación con el año anterior.

Otro dato relevante es la creciente participación de las mujeres en el mercado laboral formal. Actualmente, 9 millones 195 mil mujeres están registradas en el IMSS, lo que equivale al 40.6 % del total de personas aseguradas. En lo que va de 2025 se han creado 100 mil nuevos empleos para mujeres.