Empresario llama a boicot contra elección judicial

Ante la elección judicial del próximo 1º de junio, el empresario Ricardo Salinas Pliego pidió hacer un boicot contra la jornada electoral, pues “no debemos participar por dignidad”. Por medio de la plataforma X, el fundador de Grupo Salinas compartió un mensaje el pasado 15 de mayo, donde convocó a no participar para evitar “legitimar un golpe de Estado”. “Quiero convocar a mis sobrinos, a la ciudadanía y a todas las personas que sabemos que esta farsa en la elección de jueces está mal, a organizar un #boicot contra la votación para elegir al poder judicial”, se lee en la publicación, acompañada de un video del magnate dando un discurso en la Universidad de la Libertad. Aunado a ello, manifestó que “ya basta de que nadie haga nada ni diga nada mientras MORENA destruye al país. Que sepan que no estamos de acuerdo”. En ese sentido, consideró que “ir a votar, equivale a validar y legitimar un golpe de Estado y ser parte de la ruina futura de México”. “Yo creo que NO debemos participar en esto por dignidad y porq